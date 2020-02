Des Creusois se mobilisent pour soutenir un Congolais, bénévole à Guéret et menacé d'expulsion

A Recyclabulle à Guéret, Jean-Jacques Musiala réceptionne les objets déposés par les clients. Ce Congolais est bénévole dans cette association depuis plus de deux ans. Il est sous le coup d'une mesure d'expulsion après le rejet de toutes ses demandes d'asile et de titre de séjour. Il doit donc quitter le territoire français (OQTF).

Jean-Jacques Musiala a fui Kinshasa en 2017 pour des raisons politiques. Son souhait le plus cher est de rester vivre en en France et de faire venir son fils :

J'ai été emprisonné et incarcéré car je faisais partie d'un parti d'opposition. La France est ma deuxième patrie, j'ai été accueilli à bras ouverts à Recyclabulle. Il y a la liberté d'expression, de vivre et de circuler. J'aimerais vivre en Creuse.

Une promesse d'embauche en CDI

Apprécié au sein de l'association, il a même reçu une promesse d'embauche en CDI de la part du Recyclabulle. D'après le directeur, Guillaume Blanchard, Jean-Jacques Musiala est vite devenu indispensable : "C'est lui qui enregistre toutes les entrées. Il a formalisé et mis en place ce poste. Grâce à lui, notre façon de gérer le stock est beaucoup plus opérationnelle et efficace. Des gens volontaires et compétents pour s'installer en Creuse, on ne devrait pas se permettre de les expulser."

Ses collègues demandent donc aux autorités de faire une exception et espèrent la régularisation de Jean-Jacques Musiala. Ils ont lancé une pétition il y a une semaine pour demander sa régularisation. Elle a déjà recueilli 500 signatures.

Avec son avocate, Jean-Jacques Musiala a tenté un dernier recours auprès du tribunal administratif de Bordeaux. Il attend actuellement la décision.