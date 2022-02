Des croix gammées retrouvées sur un bâtiment d'une ancienne mine de Moselle

Un mur des anciennes écuries de la mine de Petite-Rosselle, en Moselle, a été retrouvé couvert d'une dizaine de croix gammées ce mercredi matin.

Des insultes et une menace : "je vais tout faire sauter" ont aussi été taguées sur ce bâtiment emblématique de la commune, mémoire de son passé industriel. La mairie de Petite-Rosselle se dit "choquée" et "dépitée", et annonce qu'elle va porter plainte contre ces dégradations, vraisemblablement réalisées en plein jour.

Sans qu'aucun lien ne puisse être établi pour le moment, la municipalité s'interroge sur deux autres dégradations commises sur ce même bâtiment où par deux fois la porte a été forcée.

Une brigade de l'indentification criminelle de Metz doit se rendre sur les lieux ce mercredi.

