Mélisey, France

Des croix gammées ont été découvertes ce lundi taguées sur les murs du gymnase du collège de Mélisey, en Haute-Saône. Ces tags ne semble pas porter de revendication claire. A côté on trouve aussi une étoile de David, le nom d'Hitler et la phrase "Vive l'Algérie".

Si on doit repeindre il y en aura pour plus de 20 000 euros

"Il y en a sur toutes les façades sauf une, explique Régis Pinot, le maire de Mélisey et président de la communauté de communes des Mille Étangs, en charge du gymnase. On ne s'attendait pas du tout à ça. Je suis vraiment énervé. Le collège a été refait entièrement par le département. La communauté de communes, elle, a refait le gymnase qui est mis à disposition du collège et du monde associatif. On en a eu pour 700 000 euros. Si jamais on doit tout repeindre, il y en aura pour plus de 20 000 euros."

La communauté de commune et le département ont sollicité une société qui doit faire un devis ce mercredi pour déterminer si les tags peuvent être nettoyés ou s'il faut repeindre.

Le collège des mille étangs et et la communauté de communes ont porté plainte. Une enquête est ouverte pour retrouver le ou les auteurs.