Des croix gammées taguées sur plusieurs domiciles d'opposants à Saint-Laurent-en-Royans

Samedi soir, à Saint-Jean-en-Royans, plusieurs croix gammées ont été taguées sur des portails et des murets de candidats à la mairie. Ils sont inscrits sur la liste d'opposition.

Des élections municipales tendues à Saint-Laurent-en-Royans. À la veille du premier tour des élections municipales, samedi soir, des croix gammées ont été taguées sur plusieurs domiciles de candidats à la mairie. Ils sont inscrits sur la liste opposée au maire sortant, menée par Nancy Filet-Coche.

Les murets et les portails de 8 personnes ont été tagués, ainsi que l'affiche de campagne de la candidate, très choquée par l'attaque. Un abribus et le lavoir ont aussi été dégradés. Les faits se sont déroulés dans la soirée de samedi, entre 21h et 23h d'après la tête de liste. Une enquête de gendarmerie est en cours pour retrouver le ou les auteur(s) de ces dégradations.