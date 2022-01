Des crues moins fréquentes en période chaude, selon une étude coordonnée par un chercheur grenoblois

Août 2005, dans le massif de Belledonne : une importante crue inonde le village de Saint-Agnès. Le maire demande alors à des scientifiques s’il est possible de prédire la fréquence de telles crue. Germe alors une idée, se souvient Bruno Wilhelm, enseignant-chercheur à l’UGA (Université Grenoble-Alpes) et au laboratoire IGE (Institut des géosciences de l’environnement): « Au-dessus de cette commune se situe le Lac Blanc, et ce Lac Blanc enregistre les crues, simplement parce que pendant une crue vous érodez le matériel présent le long de la rivière, qui vient alors se déposer au fond du lac. »

Bruno Wilhelm © Radio France - Lionel Cariou

Il n’y a plus qu’à monter à bord d’un canot pneumatique et à procéder à des carottages au fond du lac… un peu comme avec la glace. Et comme avec la glace, chaque couche de sédiment correspond à une époque. On peut donc reconstituer l’histoire des crues passées.

Des sédiments vieux de 10.000 ans

Le hasard a voulu qu’au même moment, des chercheurs suisses et allemands ont eu la même intuition. Les données, une fois rassemblées, ont permis, sur certains site, de remonter jusqu’à 10.000 ans ! Pour quelles conclusions? C’est précisément l’objet de l’article publiée dans la très sérieuse revue Nature Geoscience par Bruno Wilhelm et ses confrères. « On a cherché des périodes chaudes et des périodes froides sur les 200 dernières années, sur les 1.000 dernières années, et sur les 10.000 dernières années, détaille le maître de conférence en géologie. Ce qui est intéressant c’est qu’à chaque fois, on a le même résultat : moins de crues pendant les périodes chaudes du passé. »

Une "carotte" de sédiments lacustres - UGA / IGE

On peut donc faire l’hypothèse qu’avec le réchauffement climatique, la fréquence des crues pourraient diminuer. Mais on parle ici de crues « décennales », dont les dégâts potentiels sont limités.

En revanche, pour les crues exceptionnelles, les crues centennales, c’est plus compliqué : _« sur certains petits bassins de montagne, notamment dans les Alpes du Nord, on pourrait craindre davantage de crues centennales dans le futur »_. Reste maintenant à comprendre le lien exact entre réchauffement et diminution des crues. Une thèse vient de débuter à Grenoble sur ce sujet.