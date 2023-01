Des cyber-enquêteurs bretons traquent les escrocs qui exigent des rançons

La moitié des entreprises françaises a subi en 2021, une tentative ou une cyber-attaque. Dans la grande majorité des cas, le motif est crapuleux. Ce phénomène de criminalité est en forte hausse, + 20% entre 2020 et 2021. L'an dernier, 130.000 procédures ont enregistrées par les services de gendarmerie qui disposent d'enquêteurs spécialisés au sein du C3N, le centre de lutte contre les criminalités. Les effectifs d'enquête les plus nombreux sont à Pontoise, mais il y aussi des unités en région. En Bretagne ils sont six cyber-enquêteurs au sein de la Section de recherches de Rennes.

ⓘ Publicité

Des enquêteurs expérimentés et formés

Leur outil de travail, ce sont des ordinateurs très puissants. Ces enquêteurs spécialisés sont bien sûr formés, "ce sont des enquêteurs expérimentés qui ont développé une appétance particulière pour le numérique" explique le Lieutenant Armel Loarer, chef du centre de lutte contre les criminalités numériques de Rennes. "Ils ont reçu une formation spécifique avec la licence professionnelle dispensée par l'université de Troyes. Ils effectuent ensuite de la formation continue, pour atteindre un niveau de technicité vraiment très élevé."

Des affaires complexes avec des attaques menées depuis l'étranger

La grande majorité des affaires traitées concernent des escroqueries auprès d'entreprises "les attaquants s'introduisent dans les serveurs et bloquent les accès au traitement de données. Pour débloquer la situation, ils exigent des rançons, souvent en cryptomonnaie. et Ils donnent des ultimatums. Par peur de perdre des données, certaines entreprises sont tentées de payer ces rançons" indique le colonel Cyrille Martin, commandant de la Section de recherches de Rennes. Les gendarmes incitent au maximum, les victimes à déposer plainte vite, et "à ne pas payer ces rançons".

"Ces rançonneurs sont difficiles à interpeller, mais nos enquêteurs ont des savoir-faire très techniques. De nombreux hackers sont à l'étranger, en Afrique ou dans les pays de l'Est "malgré ces difficultés, le C3N central a réussi à interpeller dernièrement un hacker au Canada" souligne le colonel Cyrille Martin.

De l'importance de déposer plainte

Dans de nombreuses cyber-attaques ou tentatives d'attaque, certaines victimes ne déposent pas plainte "parce que les personnes estiment que leur préjudice n'est pas très important, ou parce qu'elles ont honte d'avoir payé" explique le lieutenant Armel Loarer. Or si le dépôt de plainte est effectué rapidement, les cyber-enquêteurs peuvent permettre aux banques de bloquer les transferts de fonds. "Plus le dépôt de plainte est fait rapidement, plus on de chances de tracer les auteurs de ces escroqueries". En France, on estime aujourd'hui que le préjudice lié aux infractions numériques s'éève à plusieurs milliards d'euros.