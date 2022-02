Des dealers de drogue qui faisaient leur publicité sur les réseaux sociaux interpellés à Montpellier

Des dealers de drogue qui faisaient leur publicité sur les réseaux sociaux et sur des cartes de visite avec un QR code ont été arrêtés. Le point de deal, Place Rosa Parks quartier Aiguelongue à Montpellier, a été démantelé le mardi 1e février.

Depuis quelques mois, des sachets de drogue étaient souvent retrouvés par la police cachés dans des buissons, des compteurs électriques ou des plaques d'égout. Le point de deal Place Rosa Parks, quartier Aiguelongue à Montpellier a finalement été démantelé le mardi 1e février. Sept personnes âgées de 17 à 27 ans ont été arrêtées. Quatre d'entre elles sont les dealers de drogue.

Publicité sur les réseaux sociaux

Ils faisaient leur publicité sur les réseaux sociaux comme Snapchat ou en distribuant des cartes de visite avec QR code. Deux femmes ont été interpellées pour avoir fait cette publicité. L'une d'elle était déjà connue des services de police pour avoir activé à son nom une ligne téléphonique gérant le point de deal baptisé "Coffee Paillade Nord". Elle a reconnu avoir activé des QR Code pour les envoyer à un homme en prison. Elle n'a pas dévoilé son identité par peur des représailles.

Lors de leur arrestation, les dealers avaient de l'argent liquide, de la résine et de l'herbe de cannabis sur eux. En comptabilisant ce qui a été retrouvé sur eux, dans leurs voitures et chez eux : 760 grammes de résine, 1,5 kilogrammes d’herbe de cannabis et 3 085 € en liquide.