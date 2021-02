Des dealers de drogues arrêtés dans le secteur de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Quatre hommes, quatre habitants du secteur de Saint-Gilles-Croix-de-Vie viennent d'être arrêtés par les gendarmes. Depuis l'automne, ils les soupçonnaient de revendre de la drogue. Trois d'entre eux, âgés de 27 à 50 ans, ont été interpellés ce lundi et les perquisitions menées chez eux ont permis de découvrir qu'un quatrième homme était, lui aussi, impliqué. Il a été arrêté en suivant près de Rennes où il était en déplacement professionnel.

Plus de 100 grammes d'héroïne

En tout, les gendarmes ont aussi retrouvé 100 grammes d'herbe de cannabis, plus de 100 grammes d’héroïne, plus de 20 cachets de méthadone, plus de 100 cachets de subutex, des substituts à la drogue, et plus de 2.000 euros en liquide.