Des dealers lancent un sac de cannabis, il tombe dans les bras des policiers à Avignon

Avignon, France

Les policiers ont interrompu une transaction de drogue dans un hall d'immeuble ce mardi 1er octobre à Monclar, un quartier d'Avignon. Six personnes ont été interpellées dont une consommatrice. Pendant l'interpellation, un sac est passé par la fenêtre et est directement tombé dans les bras des forces de l'ordre. Au total, 740 grammes de résine de cannabis et 43 grammes de cocaïne ont été saisis, mais aussi des unidoses vides et un peu plus de 1000 euros.

Au terme de gardes à vue prolongées jusqu'à ce matin, vendredi 4 septembre, un mineur marseillais a été déféré devant le juge pour enfants des Bouches-du-Rhône, trois majeurs et la consommatrice ont été libérés. L'auteur principal lui, doit répondre devant la justice ce vendredi 4 septembre.