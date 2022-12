Des débordements après la qualification de la France en finale de la Coupe du monde

La fête a parfois été émaillée de tensions ou a même carrément tournée au drame, mercredi soir, après le match face au Maroc, en demi-finale de la Coupe du monde. Quelques 10 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés un peu partout dans le pays (la moitié rien qu'en région parisienne), pour cette rencontre remportée 2-0 et qui permet aux Bleus de décrocher un ticket pour la finale .

À Montpellier, un adolescent de 14 ans a perdu la vie après avoir été percuté par un automobiliste, peu après le match. Il est décédé à l'hôpital après avoir été pris en charge par les secours, a indiqué la préfecture de l'Hérault. La voiture qui l'a percuté a été retrouvée et placée sous séquestre. Le conducteur est toujours recherché. Une enquête est ouverte sous la direction du parquet.

Des violences sur les Champs-Elysées

Au total, il y a eu 250 interpellations dans l'ensemble du pays. Rien qu'en région parisienne, 167 personnes ont été arrêtées. Dans le centre de la capitale, une quarantaine de personnes présumées proches de l'ultradroite ont été interpellées, alors qu'elles se rapprochaient des Champs-Elysées. Ils détenaient, pour certains d'entre eux, des armes ou des armes par destination, comme des poings américains ou des clés à molette. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu en découdre sur l'avenue parisienne.

Toujours sur les Champs-Elysées, où 25 000 personnes se sont rassemblées, les forces de l'ordre ont essuyé quelques jets de projectiles. Les CRS ont répondu par des charges et des tirs de gaz lacrymogène.

Des tensions dans plusieurs villes

La ville de Lyon a aussi été le théâtre de scènes de liesse et de coups de klaxon. Mais selon la préfecture : "un groupe de jeunes d'extrême droite s'est rapproché des supporters rassemblés sur la place Bellecour. Il y a eu une rixe et la police est rapidement intervenue pour repousser le groupe et le suivre". Sept personnes ont été interpellées, dont deux parmi les militants du groupuscule d'extrême droite. Là encore, des projectiles ont été lancés sur les forces de l'ordre qui ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogène.

A Avignon, 14 personnes ont été interpellées, dont 8 pour des tirs de mortiers. Deux voitures ont été brûlées à Rennes. Enfin à Annecy, une personne a été arrêtée après des jets de projectiles sur les forces de l'ordre. Un homme a du être évacué à l'hôpital, après avoir été blessé dans une rixe.