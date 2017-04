Des débordements à la Beaujoire pendant et après le match de Coupe Gambardella

Ce dimanche après-midi, les jeunes du FC Nantes jouaient les quarts de finale de la Coupe Gambardella face à l'Olympique de Marseille. Une rixe a éclaté à la fin de la rencontre et elle s'est poursuivie à l'extérieur de la Beaujoire.

Des débordements ont eu lieu pendant et à l'issue du match de Coupe Gambardella des jeunes du FC Nantes, ce dimanche après-midi à la Beaujoire. Ils se sont inclinés 1-0 face aux 19 ans de l'Olympique de Marseille, en quarts de finale. Ça aurait pu être une belle après-midi de football, il y avait plus de 5.000 spectateurs dans le stade. Mais à la fin de la rencontre une grosse rixe entre supporters a éclaté.

Des jets de pierres et de canettes au milieu des familles

Tout est parti du penalty marseillais. Un joueur de l'OM court le célébrer avec trois spectateurs nantais qu'il connait et qui sont dans la tribune Océane, au milieu donc, des supporters des Canaris. La bagarre éclate, elle se poursuit ensuite à l'extérieur du stade, sur le parking, avec aussi d'autres Nantais fans, eux, de l'OM - plus d'une centaine de personnes en tout. Il y a des jets de pierres et de canettes. Tout ça au milieu des familles qui étaient à la Beaujoire et de celles qui revenaient de la foire expo. La tribune présidentielle est ouverte en catastrophe pour qu'elles puissent se mettre à l'abris.

On a passé un beau moment à la beaujoire. ... mais cette fin à tout gâche #Gambardella #FCNOM #u19 — Mel (@Viedemel) April 9, 2017

La Bac et les CRS arrivent. Tous les participants à la rixe se dispersent. Pour l'instant, aucun blessé ne s'est signalé à la Police et il n'y a eu aucune interpellation.