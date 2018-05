PHOTOS - Des déchets illégaux interceptés dans le port de Sète par les douaniers

Par Salah Hamdaoui, France Bleu Hérault et France Bleu

Le 13 avril, les douaniers de Sète (Hérault) ont découvert deux bennes de semi-remorques remplies de déchets automobiles en partance pour l'Afrique. Des déchets non dépollués et non déclarés.