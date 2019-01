Des défibrillateurs, bouteilles d'oxygène, brancards dérobés chez les secouristes de la Protection civile à Saint-Brieuc

Saint-Brieuc, France

Le ou les cambrioleurs ont notamment dérobé une dizaine de sacs de secours qui contenaient, entre autres, de coûteux défibrillateurs et des bouteilles d'oxygène. Des brancards, des groupes électrogènes ont aussi disparu... Tout ce qui sert habituellement aux 70 secouristes bénévoles de l'antenne de Saint-Brieuc qu'on voit avec leurs gilets oranges sur les grands événements comme les festivals par exemple.

"C'est un coup dur puisqu'on donne de notre temps", Maëlan Falher, le président délégué de l'antenne de Saint-Brieuc. "On va devoir s'appuyer sur le réseaux des autres antennes du département pour récupérer du matériel".

A Saint-Brieuc, les bénévoles de la Protection civile assure environ 200 postes de secours par an. Ils interviennent aussi sur plus d'une cinquantaine d'autres événements dans le département des Côtes d'Armor et au niveau national.