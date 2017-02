Des dégâts lors d'une manifestation : La FDSEA 53 perd une bataille contre Lactalis

L'industriel réclamait des dommages et intérêts aux agriculteurs après la grande manifestation le 27 juillet 2015. Le rassemblement, au rond-point du Zoom, sur la rocade de Laval, avait causé des dégâts.

L'image tourne en boucle dans les médias ce jour-là : des centaines de tracteurs rassemblés en face d'une des usines du groupe laitier. Un millier d'éleveurs, de la Mayenne, d'Ille-et-Villaine et de la Manche, sont là pour demander des prix plus justes pour leur production. Un important panache de fumée noire s'élève au-dessus de Laval. Les agriculteurs ont incendié des pneus et du foin devant le bâtiment de la société mayennaise. Lactalis évalue les dégâts à 69.000 euros. Lors de l'audience, en décembre dernier, l'avocat du groupe laitier s'en prend vertement aux représentants des syndicats agricoles FNSEA, FDSEA et JA (Jeunes Agriculteurs) qui ne seraient pas opposés aux dégradations. Les conseils de ces organisations ripostent en expliquant qu'ils avaient appelé aux respect des biens et des personnes.

Des dégâts estimés à 69.000 euros : la justice donne raison à Lactalis

La justice a donc finalement tranché en faveur de Lactalis. Dans son délibéré, rendu cette semaine, France Bleu Mayenne en a eu la confirmation, les magistrats ont condamné la FDSEA à verser près de 70.000 euros de dommages et intérêts. La FDSEA a deux mois pour faire appel. Une réunion sera organisée la semaine prochaine à Paris pour adopter, selon nos informations, la meilleure stratégie à adopter dans cette nouvelle affaire qui oppose les éleveurs au géant laitier.