Des dégâts matériels pour l'incendie spectaculaire à Biarritz

Biarritz, France

Incendie spectaculaire à Biarritz hier, une colonne de fumée noire était visible de loin. Le feu a pris vers 17h, dans une zone artisanale allée du Moura, à quelques dizaines de mètres de la gare SNCF. Les gérants de l’atelier de mécanique ont tenté d'arrêter les flammes sans y parvenir.

Le capitaine Nicolas Régérat, du Service de Secours et Incendie du département a coordonné l'intervention des pompiers. "C'est un incendie qui est parti très rapidement, apparemment lié à des étincelles. Il s'est propagé à deux autres entreprises proches. On est sur un bâtiment industriel avec des charpentes métalliques" et la structure courait le risque de s'effondrer. Les pompiers on encerclé le feu avec six lances dont deux sur grande échelle.

Nicolas Régérat (capitaine): "Il fait vraiment très chaud et le personnel doit être relevé très régulièrement". Copier

La chaleur a compliqué l'intervention reconnait le gradé des pompiers: "les personnels étaient sous appareil respiratoires. il fait vraiment très chauds et les personnels doivent être relayés tous les 10 à 15 minutes pour s'"hydrater".