Des dégradations commises dans une école de Valence

Ce lundi 8 mai 2023, policiers et pompiers ont constaté que des dégradations avaient été commises dans l'école Freinet de Valence dans le quartier de la Chamberlière. Des détritus ont été brûlés dans la cour de récréation, des vitres ont été brisées, le portail a été forcé et la boîte aux lettres a été cassée. Pour autant, ce ne sont pas de gros dégâts et l'école a pu ouvrir ses portes normalement ce mardi 9 mai.

