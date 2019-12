Des dégradations mystérieuses dans des éoliennes à La Motte-de-Galaure

La Motte-de-Galaure, France

La Compagnie nationale du Rhône (CNR) porte plainte une nouvelle fois après des dégradations sur son parc éolien à la Motte-de-Galaure. Deux éoliennes ont été visitées durant le mois de décembre. Entre vendredi et lundi dernier, deux portes d'éoliennes ont été forcées, mais peu de chose ont été volées : des caméras de surveillance et une mallette qui permet de téléphoner au sein du parc. Un butin évalué à quelques centaines d'euros.

La gendarmerie et la compagnie nationale du Rhône ont du mal à comprendre quelles sont les motivations de ces vols et dégradations. En tous cas, ces mystérieux voleurs ont fait en sorte qu'on n'ait pas d'images d'eux et que la communication au sein du parc soit gênée.

Les deux éoliennes fonctionnent encore et un gardiennage a été mis en place. La CNR commence à se méfier puisqu'une deuxième intrusion a eu lieu plus tôt dans le mois avec le même mode opératoire et un vol d'équipement sans valeur.