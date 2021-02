Des dégradations volontaires dans une école du Rove, un des auteurs des faits interpellé

Des dégradations volontaires ont eu lieu au sein de l'école élémentaire François Bessou dans la commune du Rove. La porte de l’établissement a été fracturée. de l'encre et de la peinture jetée sur les murs et les bureaux, et une porte défoncée. Des actes de vandalisme purement gratuits commis à l’intérieur des classes, empêchant la reprise des cours ce mardi matin.

un mineur interpellé

Les investigations de la gendarmerie ont rapidement permis d'identifier les deux auteurs de ces faits. Il s'agit de mineurs non scolarisés dans cet établissement. L'un des auteurs a été interpellé ce mardi matin et placé en gare à vue. Le mobile principal semble être le désœuvrement, selon la Gendarmerie Nationale.

un des auteurs, mineur, a été interpellé - Gendarmerie Nationale