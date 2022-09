16 départs de feu dans le Sud Charente, 150 hectares déjà brûlés, 300 pompiers mobilisés

Des incendies ont éclaté ce jeudi après-midi sur les communes de Montmoreau, de Nonac, Poullignac, Courgeac, Deviat le long de la route D24 mobilisant plusieurs colonnes "feux de forêt" de sapeurs-pompiers du SDIS 16. Au total, on recense 16 départs de feux dans un laps de temps assez court. Ce qui laisse à penser à des actes volontaires.

La préfecture de la Charente précise que près de 300 pompiers pourraient être engagés avec les renforts d’autres départements de la région. D'importants moyens aériens – sept avions (Canadairs et Dash 8) et deux hélicoptères – sont également mobilisés pour renforcer les moyens au sol.

A l’heure actuelle, plus de 150 hectares de forêts et de champs ont été détruits et 36 personnes ont été évacuées sur les communes de Nonac et Courgeac. Une grange a été brûlée à Courgeac.

Les accès de la D24 sont coupées au niveau de l’intersection de la D24 et la D141. La D21 est coupée, à l’intersection de la D21 et la D7.

Un PC a été installé au centre d’incendie et secours du Coteaux-du-Blanzacais. Les opérations sont coordonnées par Sarah George, sous-préfète et directrice de cabinet de la préfète de la Charente. La préfecture qui appelle à la plus grande prudence et demande à la population de suivre les consignes des sapeurs-pompiers et des forces de l’ordre.

Une vidéo amateur prise et publiée sur Facebook par une restauratrice de Saint-Martial.