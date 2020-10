Des détenus de la maison d'arrêt de Reims nettoient des tombes

Combinaison bleue, bonnet sur la tête et éponge à la main, Abdel s'applique autour des tombes : "Je nettoie, je range les plaques des défunts, je mets tout bien en place, enfin j'essaie", dit-il. Il fait partie des six détenus de la maison d'arrêt choisis pour participer cette année à l'opération de nettoyage dans les cimetière de l'Ouest et de la Neuvilette. Comme les autres, Abdel était volontaire et ce n'est pas la journée au grand air qui l’a motivé : "Je fais ça pour les gens qui n'ont pas de famille pour nettoyer les tombes, c'est le respect de la personne décédée".

"Les détenus en centre de détention ne sont pas tous mauvais, il y a des gens bien qui méritent une deuxième chance", confie l'un des détenus

Les détenus choisis ont dû prouver leur motivation auprès du directeur de la maison d'arrêt de Reims, Joël Bigayon : "Il y avait une trentaine de candidats, je les ai tous reçus. La Toussaint est une période de mémoire et de recueillement alors ils ont a coeur de se rendre utile et puis beaucoup ne peuvent pas se recueillir sur les tombes de leurs proches donc psychologiquement ça les aide".

Cette opération est également l'occasion de faire un premier pas vers le monde extérieur, puisque tous les volontaires pour ces journées de nettoyage sont en fin de peine. Ils seront donc bientôt dehors et devront trouver un travail : "Le fait qu'on les ait sélectionnés est déjà une fierté personnelle", explique Berthin Prince, conseiller d’insertion, "Et puis même si il n'y a pas de métier dans le nettoyage de cimetière, ils se sont levés tôt pour venir ici et c'est déjà la mise en pratique des règles de la société".