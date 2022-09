Des détenus de Tours font les vendanges chez un viticulteur de Rochecorbon, en Indre-et-Loire

On se lève de bonne heure, on se couche de bonne heure. C'est un peu physique, mais ça me remet le pied à l'étrier - Jonathan, détenu de 36 ans

Ca fait quatre ans que Frédéric Bourillon emploie des détenus pour ramasser le raisin dans les vignes du domaine Bourillon-Dorléans à Rochecorbon, à l'Est de Tours. Sous la surveillance d'un gardien, ils sont huit à travailler à coté de trois autres vendangeurs. "C'est principalement pour donner une deuxième chance à des gens qui n'ont pas forcément été favorisés dans leur vie. Je tiens à ajouter qu'ils sont rémunérés au tarif normal des vendangeurs" précise le viticulteur. "Ils travaillent huit heures par jour puis ils retournent à la maison d'arrêt. Ils en sont à leur huitième jour de vendanges et pour l'instant, ils tiennent le coup. Ils sont quand même très courageux".

Un dispositif réservé aux fins de peine

Le dispositif n'est proposé qu'à des gens condamnés à moins d'un an et qui doivent sortir prochainement. Les détenus qui acceptent d'aller vendanger font preuve d'une bonne volonté qui joue en leur faveur, selon Carole Ventaja, la directrice du S.P.I.P de Tours, le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation : "les détenus qui sont ici ont des fins de peine prévues entre décembre 2022 et mars 2023. L'idée de la participation aux vendanges, c'est ensuite d'aboutir à un aménagement de peine de type bracelet électronique ou semi-liberté".

Jonathan avait travaillé une fois dans les vignes, dans sa jeunesse. A 36 ans, ce détenu voit maintenant ce travail comme une façon de retrouver quelques règles de vie avant sa remise en liberté : "par exemple, on se lève de bonne heure, on se couche de bonne heure. C'est un peu physique, mais on est à l'air libre, c'est une bonne fatigue et ça me remet le pied à l'étrier. ça se passe bien".

Gérald Pidoux est le directeur de la maison d'arrêt de Tours depuis le premier septembre dernier. Selon lui, "c'est très important pour eux et très important également pour nous que les détenus puissent voir ce qui se passe à l'extérieur de la prison et reprendre un petit peu les réflexes de chacun, c'est à dire préparer sa journée de travail. D'ailleurs, ils signent le même contrat que les saisonniers et la règle de base, c'est de respecter ce contrat".

Ce travail et cette rémunération leur permettent de prendre conscience qu'ils ont du potentiel - Le directeur de la maison d'arrêt de Tours

Gérald Pidoux souligne aussi que ce travail "leur permet de pouvoir envisager d'indemniser les parties civiles et d'aider leur famille par des virements ou autres. Par ailleurs, c'est toujours intéressant d'avoir un petit pécule pour sa libération".

Pour la première fois, un détenu a profité des vendanges pour s'échapper

Pour la première fois en quatre ans, il y a tout de même eu un raté, la semaine dernière. Un détenu s'est caché entre les rangs de vignes, avant de s'évader. Il lui restait deux mois de prison. Il en fera sans doute au moins six de plus, quand il sera repris.