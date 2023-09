Des détenus du Grand Ouest se faisaient livrer drogue et téléphone par drone

C'est un phénomène nouveau pour les centres pénitentiaires : la livraison de produits illicites à des détenus par drones. Des individus ont déjà été arrêtés en flagrant délit mais, cette fois-ci à Nantes, il s'agit d'une affaire où les interpellations ont été réalisées à l'issue de plusieurs mois d'investigations judiciaires.

La gendarmerie de Nantes, qui enquête depuis mai sur ce dossier, a arrêté mardi 26 septembre quatre hommes, âgés de 21 à 26 ans, dont trois frères, à Nantes et à La Baule. Il leur est reproché d'avoir livré de la marchandise, téléphone et cannabis, à des détenus de plusieurs centres pénitentiaires : Nantes, Le Havre, Lorient et Poitiers. 36 téléphones (en majorité des iPhone) et 1,6 kg de drogue (essentiellement du cannabis) ont ainsi été interceptés à la maison d'arrêt de Carquefou.

La transaction se faisait via un compte Snapchat baptisé "Air Colis"

"L'organisation était assez bien montée", reconnaît le procureur de la République de Nantes. L'entourage du détenu achetait la marchandise souhaitée. Il prenait ensuite contact avec les malfaiteurs via un compte Snapchat, créé spécialement pour ces transactions et baptisé "Air Colis". Rendez-vous était donné ensuite, sur le parking du Mac Donald's de La Beaujoire. Les trois frères, à la tête du business, facturaient 400 euros les 500 grammes livrés, quelle que soit la marchandise.

C'est à l'aide de ce drone, vendu dans le commerce, que les malfaiteurs faisaient transiter drogue et téléphones aux détenus. - Gendarmerie nationale

"À ce moment-là commence le ballet", poursuit le procureur Renaud Gaudeul, "avec de cinq à une dizaine de livraisons par nuit". Les malfaiteurs se postaient à proximité des centres pénitentiaires et faisaient voler le drone avec le matériel emballé dans une chaussette. "Ils avaient détourné le circuit électrique qui alimente les LED et permet de détecter un drone en vol, ce qui le rendait furtif", précise Cécilia Agez, la commandante de la compagnie de gendarmerie de Nantes.

Le drone était dirigé grâce à un code lumière à l'intérieur de la cellule. Le détenu récupérait alors son bien, en coupant le fil de pêche où était suspendue la marchandise, et le drone repartait. "C'est du Uber livré à la fenêtre", explique le procureur, non sans rappeler que des armes auraient pu être livrées et que "ce sont des faits tout sauf anodins". En tout, plus d'une cinquantaine de livraisons de ce type ont eu lieu dans les quatre centres pénitentiaires. Chacun avait sa nuit programmée. À Lorient, par exemple, c'était le lundi.

Un aéroscope pour détecter les drones invisibles dans la nuit

Pour détecter ces drones invisibles, les gendarmes ont utilisé un matériel spécifique, "un aéroscope qui se trouve dans une valise avec des antennes GPS et qui permettent de capter les fréquences, les ondes émises par un drone en vol", explique la commandante Agez. L'enquête a pu alors véritablement démarrer et a conduit à l'arrestation des quatre hommes.

Les malfaiteurs étaient basés à La Baule et leur "centre logistique" à Pornichet. Sur place, les enquêteurs ont notamment retrouvé neuf drones, 500g de cocaïne et 900 euros d'argent liquide. Les quatre hommes, tous connus de la justice, sont mis en examen pour survol de zone interdite, introduction irrégulière d'objets à détenus et trafic de stupéfiants. Ils encourent jusqu'à dix ans d'emprisonnement (et même vingt pour deux d'entre eux en état de récidive légale pour trafic de stupéfiants). Le procureur a requis quatre mandats de dépôt. En garde à vue, tous ont gardé le silence.