Tosse, France

Rangés dans deux boîtes en plastiques, enterrées quelques centimètres en profondeur dans un bois de la commune de Tosse, des cartes routières, topographiques mais surtout des détonateurs et un peu d’explosif portant le sigle de l’ETA ont été découverts le dimanche 31 décembre, totalement par hasard. Les gendarmes ont immédiatement fait venir les démineurs de Saint-Martin-de-Seignanx qui ont bouclé le périmètre le temps de l’intervention. Le procureur de Dax, prévenu dans la foulée également, confirme cette découverte ce vendredi, mais s’est tout de suite dessaisi au profit de la cellule antiterroriste du parquet de Paris qui a ouvert une enquête pour association de malfaiteurs terroristes, détention et transport d’armes et munitions de catégorie B en relation avec une entreprise terroriste. Les investigations ont été confiées à la sous-direction anti-terroriste et à la police judiciaire de Bayonne.

La découverte d'un promeneur

C’est un promeneur qui a fait cette découverte, à la fois glaçante et excitante pour un chasseur de trésor. Car c'est tout à fait ça, il participait à une chasse au trésor virtuelle sur son téléphone. C'est la recherche d'indice qui l'a mené dans ce sous-bois, près d'un lavoir récemment restauré de la commune de Tosse. Passionné aussi par la détection, il se baladait également avec son détecteur de métaux, quand son appareil s’est agité. Le promeneur a alors creusé et remonté de terre une première boîte de laquelle il sort les cartes portant l’entête du groupe séparatiste basque. Mais caché en-dessous, plusieurs détonateurs, et même donc, un peu d’explosif. Des analyses sont en cours pour dire s’il s’agit de C4 ou d’une autre matière. Pour déterminer l’âge aussi des engins.