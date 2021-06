Dès dimanche 20 juin, avec la levée du couvre feu partout en France, les horaires de fermeture des bars et des restaurants vont changer à Lille. Les terrasses fermeront plus tôt que l'intérieur des établissements. De nouvelles horaires testées jusqu'à la fin de l'année.

Dès dimanche à Lille, de nouveaux horaires de fermeture pour les bars et les restaurants

Dès ce dimanche 20 juin, et donc plus tôt qu'initialement prévu, le couvre feu à 23 heures sera levé partout en France. Pour autant, à Lille, les bars et les restaurants ne pourront pas rester ouverts jusqu'au bout de la nuit.

La ville de Lille vient d'annoncer de nouveaux horaires, applicables dès dimanche pour l'ensemble des bars et des restaurants de la ville :

En terrasse :

- Fermeture à 23h du dimanche au mercredi

- Fermeture à minuit du jeudi au samedi

En salle :

- Fermeture à 1h du dimanche au mercredi

- Fermeture à 2h du jeudi au mercredi

Auparavant les horaires étaient variables en fonction de la densité des établissements. Mais une jurisprudence impose des horaires uniformisées.

Une décision équilibrée selon la ville

Pour Martine Aubry, la maire de Lille, "il s'agit de trouver le bon équilibre entre d'une part la vie nocturne qui doit exister, la réalité économique des établissements, l'attractivité de la ville... et d'autre part la sécurité et la tranquillité des habitants". Elle précise que ces horaires ont été décidées en concertation avec les professionnels et qu'un bilan sera fait à la fin de l'année.

Par ailleurs, Martine Aubry a également annoncé la création à la rentrée d'un "Conseil de la vie nocturne", qui regroupera la ville de Lille, des professionnels, des associations et des "noctambules" tirés au sort.