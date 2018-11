Des disparitions de chiens inquiétantes dans le Luberon

Par Marie-Audrey Lavaud, France Bleu Vaucluse et France Bleu

Une habitante de Lauris vient de retrouver son chien qui avait été enlevé début novembre. "Oslo" a été découvert en Gironde, à plus de six heures de route du Vaucluse, ce qui laisse penser qu'il pourrait s'agir d'un trafic plus large. Une enquête est en cours.