Des dizaines d'enfants malades dans un centre aéré des Pennes-Mirabeau, des analyses sont en cours

Vomissements, fièvre, maux de ventre, des dizaines d'enfants, âgés de trois à sept ans, sont tombés malades au centre aéré Giono aux Pennes-Mirabeau ce samedi. Epidémie de gastro-entérite, intoxication alimentaire, pour l'instant la cause reste inconnue. Selon un des parents, au moins six enfants auraient été conduits à l'hôpital et certaines pharmacies ont été dévalisées.

Dans un communiqué sur Facebook les adjointes à la jeunesse et à la santé des Pennes-Mirabeau annoncent que des tests alimentaires sont en cours. "Dans l'attente d'un diagnostic précis, l'Agence Régionale de Santé nous demande d'arrêter la production alimentaire sur site."