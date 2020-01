Des dizaines de boutiques taguées à Auxerre

Auxerre, France

Un drôle de début de journée jeudi pour les commerçants de la rue du temple à Auxerre. Des dizaines de vitrines dans cette rue du centre-ville ont été taguées dans la nuit avec des slogans, pro gilets jaunes ou appelant à la grève dans le cadre de la réforme des retraites.

Les commerçants ont donc commencé leur journée un chiffon à la main. Beaucoup ne cachaient pas leur agacement devant cet acte malveillant.

"On ne comprend pas" - Une coiffeuse de la rue du temple

"Je trouve que c'est n’importe quoi" explique Johanna vendeuse d'un magasin de prêt à porter "ils peuvent manifester mais dégrader les boutiques ce n'est pas tolérable pour moi".

Les commerçants de la rue Du Temple à Auxerre ont effacé les tags dans la matinée © Radio France - Thierry Boulant

En face, le salon de coiffure a aussi été taggé avec un gros slogan "en grève", Céline, la patronne a nettoyé rapidement l'inscription. "On ne comprend pas trop, la raison pour laquelle on est ciblé" lance-t-elle "nous on est là pour travailler. Ce n'est pas très intelligent !".

Nous bossons 45 heures par semaine (une commerçante)

Cette incompréhension est le sentiment commun à tous les commerçants concernés par ces dégradations. Sylvie Debonnot-Bernier patronne d'un magasin de vêtements pour femmes est partagée entre agacement et indignation : "nous aussi nous serions en droit de manifester notre mécontentement" s’indigne-t-elle, "nous n'avons pas de gros salaires, nous avons de petites retraites et nous bossons 45 heures par semaine, mais nous devons travailler."

En milieu de matinée, les tags avaient en grande parti disparus. Les services de la ville d'Auxerre ont nettoyé les inscriptions des vitrines des quelques boutiques vides de cette rue commerçante.