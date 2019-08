Des dizaines de cambriolages à Paris et en proche banlieue pour le voleur aux boites aux lettres

On ne le dira jamais assez : ne laissez pas vos clés dans la boite aux lettres ! Un voleur multi-récidiviste vient de se faire arrêter pour pas loin de 90 cambriolages à Paris et en proche banlieue, et ça durait depuis un an.