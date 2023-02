Des dizaines de cambriolages en Sarthe pendant les vacances scolaires

A Sargé-Lès-Le-Mans douze maisons ont été cambriolées en un week-end les 18 et 19 février.

Douze cambriolages en un week-end. La commune de Sargé-Lès-Le-Mans n'avait pas connu ça depuis des années. Dans les nuits du week-end du 17 février, des cambrioleurs ont profité des vacances de certains habitants pour voler bijoux et argent liquide dans leurs maisons, en forçant les barillets des portes. "C'est déplorable, s'exaspère le maire. C'est de nature à créer un sentiment d'insécurité dans la commune. Nous sommes totalement impuissants".

ⓘ Publicité

"Le numéro de la gendarmerie enregistré dans le portable"

Les cambrioleurs ont sectionné les barillets des portes. © Radio France - Manon Claverie

Rue Laurence Leboucher, près du centre équestre, au moins trois maisons ont été visitées. "J'ai entendu un bruit extraordinaire à 2 heures du matin, raconte une des victimes. Je n'ai pas du tout imaginé que ce pouvait être ma serrure qui partait en lambeaux. J'ai été extrêmement surpris, c'est la première fois que cela m'arrive". Par chance les cambrioleurs, après avoir cassé le barillet de sa serrure en deux, ne sont finalement pas parvenus à entrer. Deux maisons plus loin, en revanche, si. "Je nourris le chat pendant qu'ils sont en vacances, explique Martine, une voisine. Samedi matin lorsque je suis entrée, j'ai remarqué un grand trou dans la porte. J'ai ensuite vu des affaires partout, toutes les portes de derrière étaient ouvertes. Je suis montée à l'étage et là aussi, il y avait des affaires par terre. Cela m'a choquée, j'ai mis du temps à réaliser". Martine a même retrouvé une bière, posée près du réfrigérateur.

En face, Marie-Line, une autre habitante, est très inquiète depuis le week-end dernier. Elle et son mari prennent plus de précautions : "Nous allumons l'alarme la nuit, nous fermons à clef toutes les portes et nous avons enregistré le numéro de la gendarmerie sur notre portable, que nous gardons près de nous dans la chambre. Des choses que nous ne faisions pas avant".

De nombreuses maisons de la rue Laurence Leboucher ont pourtant un système d'alarme. © Radio France - Manon Claverie

Des cambrioleurs rapides, mobiles et affûtés

Le maire de la commune a commandé cinq caméras de surveillance, qu'il compte installer aux entrées et sorties de la ville, "des zones de passages que je qualifierais de stratégiques, indique-t-il. Mais on a déjà remarqué que beaucoup de cambrioleurs sont cagoulés. Caméras ou pas, il est donc difficile de les identifier". Il appelle les habitants à être vigilants et à signaler les numéros de plaque d'immatriculation de voitures qui leur sembleraient louches, au moindre doute, à la gendarmerie, comme le font les 18 référents citoyens de la commune depuis les années 2010. Ce pourrait être des cambrioleurs en repérage.

Le maire de Sargé-Lès-Le-Mans, Marcel Morteau, se sent impuissant. © Radio France - Manon Claverie

Pendant les vacances ils n'ont pas opéré qu'à Sargé-Lès-Le-Mans. Des habitations de Saint-Pavace, Coulaines, La Bazoge ou encore La-Chapelle-Saint-Aubin ont également été visitées. Selon la gendarmerie, qui mène l'enquête, les voleurs semblent être mobiles, rapides et affûtés.