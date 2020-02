Des dizaines de coups de feu dans des entreprises du Lavandou et de Bormes, le drame évité

Le pire a été évité ce mercredi midi au Lavandou et à Bormes-les-Mimosas. Un homme, lourdement armé, a tiré des dizaines de coups de feu dans la zone artisanale, située sur ces deux communes du littoral varois, en présence de clients et de salariés de deux entreprises. L'homme s'est ensuite suicidé.

Le Lavandou, France

"Nous avons sûrement échappé à une tuerie de masse" explique une source proche du dossier. Le pire a donc été évité ce mercredi midi au Lavandou et à Bormes-les-Mimosas (Var). Un homme, vêtu de noir, et lourdement armé (au moins cinq fusils et une arme de poing) a tiré des dizaines de coups de feu dans deux entreprises de la zone artisanale, située sur les deux communes du littoral varois. A l'arrivée des gendarmes l'homme a retourné une des armes contre lui et s'est donné la mort.

Entreprise où travaille son ex-compagne

Ce Borméen de 30 ans, déjà connu de la justice, se présente d’abord dans une entreprise de matériel de BTP du Là où travaille son ex-compagne, chargée d'accueil. L’homme tire au moins une trentaine de fois : à l’intérieur du bâtiment, en direction des salariés et de clients, sur la façade faisant exploser des vitres et sur les voitures stationnées sur le parking. Heureusement il n'y a pas de blessé.

Cellule de soutien psychologique

L’homme traverse ensuite la route et se rend dans une autre entreprise, située sur la commune de Bormes, où il travaillait et qui l'a licencié il y a quelques jours à cause de son comportement. Là encore, il tire de nombreux coups de feu. Une quinzaine de douilles est retrouvée mais heureusement aucun blessé n'est à déplorer. A l’arrivée des gendarmes, l’homme retourne une des armes contre lui et se suicide. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place pour les salariés et les clients extrêmement choqués.