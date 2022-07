Double assassinat de Pouyastruc : des dizaines de gendarmes autour du domicile du tireur présumé

Les habitants de Barbazan-Dessus ont vu les forces de l'ordre investir quasiment chaque rue. Le fugitif réside dans ce village d'environ 150 habitants. Il est toujours recherché en France et en Espagne. Il est en fuite depuis lundi soir, après le double assassinat survenu près de Tarbes à Pouyastruc. Le parquet de Pau a ouvert une information judiciaire pour assassinats et a requis un mandat d'arrêt. Cet homme de 34 ans, tireur présumé dans cette affaire, travaillait en Béarn, chez Safran à Bordes.

70 gendarmes et le GIGN de Toulouse à Barbazan-Dessus

Des dizaines de gendarmes sont mobilisés pour les recherches et la surveillance dans les Hautes-Pyrénées et plus précisément, à Barbazan-Dessus où l'ambiance est lourde et silencieuse. Les habitants n'ont pas très envie de parler. Les portes restent closes. Personne dans les rues, à part les gendarmes, très nombreux aux abords de la mairie où le poste de commandement opérationnel est installé. Ils sont également présents autour des deux maisons : celle du tireur présumé et celle de la famille d'Aurélie, où se trouveraient les deux enfants qui ont perdu leur mère.

Une femme croisée à Barbazan-Dessus lâche quelques mots : "On ne peut pas dire grand-chose, c'est un drame. Ce qui est malheureux, c'est pour les enfants. On ne peut pas parler, par respect pour la famille." Une jeune fille raconte que ce drame et le dispositif de sécurité créent une forme de tension et de peur, surtout pour les plus jeunes : "Il y a des petits qui pensent à ça maintenant constamment. Il y a un tueur, un meurtrier en liberté, ça les affole, ça leur fait peur. Ça fait un peu paniquer tout le monde." C'est aussi pour protéger et rassurer la population que sont présents ces gendarmes et le GIGN de Toulouse.