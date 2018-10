Les hôpitaux de Cherbourg, Saint-Lô et Coutances, ou encore Avranches et Granville sont victimes d'usurpation d'identité ces derniers jours. Des appels visent leurs patients en se faisant passer pour le service social de l'hôpital, pour obtenir des données personnelles. La gendarmerie enquête.

Manche, France

"C'était un matin, le téléphone a sonné, au bout du fil une femme m'a dit : c'est le service social de l'hôpital de Saint-Lô", explique Françoise, une retraitée manchoise. En une semaine, elle a reçu deux coups de fil étranges d'un soit-disant service social de l'hôpital Memorial de Saint-Lô. A chaque fois, la personne au bout du fil connaissait son nom de famille.

Ils voulaient des infos sur ma mutuelle, afin soi-disant de mieux nous rembourser en cas d'hospitalisation. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça ?!" - Françoise

Françoise a eu le bon réflexe : raccrocher, et appeler l'hôpital pour se rendre compte qu'il s'agit d'une arnaque, visant à récolter les données personnelles des patients des hôpitaux de la Manche : "Mais je m'inquiète pour les personnes âgées, qui sont plus vulnérables à ce genre de fraudes", explique-t-elle. En tout, le CH Memorial a été contacté par une trentaine de ses anciens ou même futurs patients victimes d'appels similaires depuis deux semaines, "y compris ce mardi. Or nous ne demandons jamais ce type de données de cette façon au téléphone", explique-t-on au CH de Saint-Lô.

Les bases de données de santé "intéressent beaucoup les fraudeurs"

Saint-Lô, Cherbourg, Avranches, Granville, Coutances, presque tous les hôpitaux du département sont concernés, même le CHU de Caen serait visé selon l'hôpital Memorial de Saint-Lô. A Chaque fois, au moins une dizaine de leurs patients ont été contactés par les arnaqueurs. Ceux-ci changent de numéros régulièrement afin de ne pas être démasqués.

Actuellement on ne connaît pas l'origine de la fraude. Il est possible qu'une base de données des patients ait été piratée ou dérobée" - Cédric Piaud

Selon son directeur de la patientèle de l'hôpital Memorial de Saint-Lô, Cédric Piaud, "L'hôpital consacre une budget conséquent à la sdécurisation des données des patients, un cinquième de son budget d'investissement soit un million d'euros. Mais c'est quelque chose qui intéresse aujourd'hui beaucoup de fraudeurs, et les données de santé peuvent se revendre très cher". L'hôpital a porté plainte, et une enquête est en cours pour tenter de trouver un point commun entre tous les patients appelés qui permettrait de remonter jusqu'aux fraudeurs.

En attendant, le CH Memorial invite tous ses anciens ou futurs patients ayant été victimes de ce type d'arnaques à se manifester, afin de pouvoir aider l'enquête.