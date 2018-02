Des dizaines de personnes à la gendarmerie de Pézenas pour récupérer leurs objets volés

Par Benjamin Billot, France Bleu Hérault

Mi-janvier, la gendarmerie a arrêté une équipe de cambrioleurs qui écumait l'Hérault et notamment les environs de Béziers et de Pézenas. Ce jeudi et ce vendredi, leur "butin" est présenté à la gendarmerie de Pézenas pour que les victimes puissent retrouver leurs objets volés.