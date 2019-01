Des dons du Téléthon détournés à Plaissan ? L’A.F.M porte plainte

Plaissan, France

L’A.F.M, l'Association Française contre les Myopahties confirme à France Bleu Hérault avoir porté plainte en octobre 2018 pour abus de confiance aggravé suite à un détournement de fonds dans l’Hérault. A Plaissan lors du Téléthon en décembre 2017, 1700 euros de dons avaient visiblement été récoltés par les organisateurs. C’est le chiffre officiellement communiqué par la mairie de Plaissan sur son site internet. Mais seulement, 130 euros ont été reversés à l'’AFM. Dans cette petite commune d’un peu plus d’un millier d’habitants (entre Pézenas et Clermont-L’Hérault) des habitants s’interrogent sur la destination des fonds versés.

Des chèques versés à l’attention de l’A.F.M n’ont jamais été remis aux bénéficiaires

L’alerte a été donnée par une donatrice. Elle s’est aperçue tout simplement que son chèque de plus de cent euros avait été encaissé par une tierce personne. Surprise de ne pas recevoir de justificatif pour une réduction d’impôt cette habitante appelle les organisateurs du Téléthon qui lui précisent en effet qu’elle n’a jamais fait de dons. En colère, elle appelle alors sa banque. Cette dernière lui procure une copie du chèque encaissé. A son grand étonnement le nom d’un traiteur a été ajouté juste à côte du destinataire initial AFM.

Ce n’est pas la seule victime dans ce cas.

L’organisatrice local du Téléthon, Marilyne, reconnait deux falsifications qui ne seraient pas de son fait d’après elle. Une grande partie des dons réalisés aurait été utilisé pour payer les prestataires : 4488 euros de traiteur, plus de 2700 euros pour la location d'un chapiteau afin d'accueillir 300 convives.

Les fonds récoltés auraient été utilisés pour régler les prestataires. Pourtant sur l'affiche ci-dessous, il est bien précisé que tous les dons seront reversés

L’AFM s’interroge sur la destination et l’utilisation des dons en liquide. Ceux de la buvette, ceux du centre équestre et de diverses activités. Pour la maire socialiste de Plaissan, Béatrice Négrier, l’organisatrice a vu trop grand.

« Elle a été dépassée par l'événement. Des erreurs comptables » dit elle.

Pourtant c’est sa troisième collaboration. Il n'y avait jamais eu de dysfonctionnement les années précédentes. Dans la commune de nombreux habitants s’interrogent sur l’exploitation des dons alors que dans les villages voisins, plus de 3000 euros ont été reversés à l’AFM d’après leurs dires. (Nous n’avons pas pu le vérifier)

Pas de commentaire de l’Association Française contre les Myopathies.

L’AFM confirme à France Bleu Hérault qu’une enquête est en cours pour corruption et ne souhaite pas entraver le bon déroulement de l’instruction. La coordonnatrice n’a pas souhaité s’exprimer à l’antenne tout en nous précisant certains éléments. Elle dit ne pas avoir été informée de cette plainte. Ce qui n’est pas le cas de Béatrice Négrier, ancienne vice-présidente du Conseil Régional qui a eu connaissance de cette enquête après avoir été approchée par l’A.F.M en novembre 2018.

L'ancienne vice-présidente du conseil régional, apparaît comme trésorière sur les documents remis à l'A.F.M. L’organisatrice affirme avoir eu l’autorisation de Béatrice Négrier pour la faire apparaître ainsi.

Tout au long de notre enquête, il a été impossible de connaitre le montant exacte des gains réalisés.

Détournement de fond ? Falsification de chèques ?

Pour la collaboratrice locale du Téléthon il s’agit seulement d’une erreur d’amateur. Des erreurs comptables.

« J’ai produit tous les justificatifs à l’A.F.M. Oui j’ai été dépassée par l’événement. Trop de monde. Nous avons mis les gros moyens. 11 mois d’investissement. Le repas sous chapiteau était fixé à 30 euros, 20 euros ont été reversés au traiteur. Le reste pour la location du chapiteau pour accueillir les convives. Rien pour le Téléthon rajoute t-elle. La buvette a aussi servi à payer les prestations. Enfin oui, je reconnais que le nom du traiteur a été ajouté sur deux chèques. Mais je ne sais pas qui s’en ait chargé. C’est une maladresse."

Elle rajoute : _"_Vous savez à travers moi, on cherche tout simplement à atteindre le maire. Les élections sont proches."

Atteinte au maire ou pas, cette dernière confirme bien à France Bleu Hérault, qu’il a été demandé aux invités du repas de mettre le nom du traiteur sur le chèque plutôt que celui de l’A.F.M.

Seulement deux chèques ont été rédigés au nom de l’Association Française contre les Myopathies. 130 euros collectés en trois jours de manifestations. Ce qui est bien peu pour une action solidaire d’ampleur nationale.

Le programme du Téléthon affiché sur le site de la mairie de Plaissan :

l'AFM téléthon de Plaissan en partenariat avec la Mairie de Plaissan est heureuse de vous présenter en avant première le programme du SAMEDI 2 DECEMBRE 2017 pour sa 3 ème édition:

9h/17h Grand marché d artisanat (présence entr'autres du caricaturiste Mr MIKA,de Curd Ridel Dessinateur BD,de l association Le Refuge, de son Président Nicolas Noguier et de son vice Président Frédéric Gal ect...)

10h/12h Stand du magicien "Jean Bernard"

11h30 Spectacle de danse offert par le foyer rural de Plaissan

12h parade de tracteurs décorés par nos viticulteurs Plaissanais et lacher de ballons (ballon 1 euro)

14h30 concours de pétanque

16h Spectacle du ventriloque,conteur,chanteur Mathieu Fantin

" la cornemuse de Noel" offert par la Mairie de Plaissan (entrée 2euros)

17h goùter offert par la Mairie de Plaissan

18h retraite aux flambeaux(0.50cts)

TOUTE LA JOURNEE : animation musicale assurée par DJ Franck Paradisiac évenementiel accompagné de Said Mailli (oncle de Kendji Girac)

Buvette et restauration rapide,soupe à l oignon....

Marrons chauds et barbe à papa

Chateau gonflable et peche aux canards DSM Lopez

Boules et guirlandes de Noel en vente pour décorer ensemble le sapin de la place

Notre fil rouge à découvrir....

A PARTAGER GENEREUSEMENT!!!! SEUL ON VA PLUS VITE ,ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN!!!!!

Et le programme du 3 Décembre ?? Me direz-vous??