Des drogues d'une valeur de deux millions d'euros saisies à Marseille

Les policiers marseillais ont saisi en quelques jours un butin d'une valeur de 2 millions d'euros, à l'occasion de plusieurs opérations antidrogues menées entre mercredi et lundi, par les équipes de la Sûreté départementale des Bouches du Rhône et celles de la division Nord de Marseille.

Marseille, France

Cocaïne, cannabis et MDMA (une forme d'ecstasy), c'est le butin saisi par les policiers marseillais en quelques jours dans des appartements "nourrices ", ainsi qu'un arsenal d'armes lourdes. Six personnes ont été interpellées et déférées devant un juge.

un long travail de filature et de surveillance

Au terme d'une enquête débutée en septembre, les équipes de la sûreté départementale ont perquisitionné un appartement "nourrice" du 15e, chemin de la Commanderie, au nord de la ville et ont trouvé plus de 12 kilos de cannabis, 800 grammes de cocaïne, pour une valeur marchande de 200 000 euros, ainsi que deux fusils d'assaut, deux fusils à pompe et une cinquantaine de munitions.

10 grenades défensives et un fusil d'assaut

Une autre opération Cité Campagne-Lévêque, une "affaire à tiroirs" menée sur trois points différents, a permis une série d'interpellations et la saisie en tout de plus de 325 kilos de cannabis (résine et herbe), soit l'équivalent de 1,5 million d'euros à la revente. 235 kilos ont notamment été saisis dans un appartement "nourrice", ainsi que 10 grenades et un fusil d'assaut, et 61 kilos d'herbe de cannabis à bord d'un véhicule dont le conducteur a été interpellé.

Importante saisie de MDMA, la drogue de l'amour

Ces derniers jours, les équipes de la BST ( Brigade de Surveillance du Territoire) de la division Nord de Marseille, ont aussi réalisé d'importantes saisies dans les 13e et 14e arrondissement, 2 kilos de cocaïne, 1,4 kilos d'herbe de cannabis et 1,6 kilos de comprimés de MDMA, une forme d'ecstasy, abusivement appelée la "drogue de l'amour". Marseille, où le trafic de stupéfiants génère de nombreux règlements de comptes. Dimanche soir encore, un homme de 26 ans a été tué par balles dans la rue, dans ce qui semble être un nouveau règlement de comptes.