Des drones au dessus de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, dans les Yvelines : les surveillants s'inquiètent

Des survols de drones, toutes les nuits, au-dessus de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, d'après les surveillants de FO, et c'est l'inquiétude dans le personnel qui redoute que des objets dangereux ne soient acheminés dans l'établissement. Les syndicats demandent à l'Etat de prendre des mesures.

Des survols de drones, au-dessus de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, dans les Yvelines, c'est toutes les nuits, d'après le syndicat FO pénitentiaire. Et, cela dure depuis des mois. Pour l'instant, aucune protection n'est mise en place, ce qui provoque l'inquiétude et la colère du personnel. En effet, ces drones peuvent transporter des charges assez lourdes et le syndicat craint que des armes ne soient acheminées de cette manière, à l'intérieur de l'établissement.

Willy Saïb secrétaire National FO Pénitentiaire Copier

L'alerte a été lancée, mais, toujours d'après FO, des réponses tardent à venir. Les filets de protection, efficaces contre les hélicoptères, sont parfaitement inutiles contre les drones. Ce que réclament les syndicats, ce sont des systèmes de brouillage, relativement coûteux, quand on connait le manque de moyens dans les prisons et les maisons d'arrêt, des systèmes de brouillage estimés autour de 75.000 euros. Pour les gardiens de prison, la sécurité des personnels ne devrait pas être question de budget. Ce qu'ils craignent, c'est qu'on attende une catastrophe pour intervenir