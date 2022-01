Des éboueurs intoxiqués par des produits chimiques lors de leur tournée à Libourne

Des éboueurs ont été pris de vomissements et de malaises lors de leur tournée à Libourne ce vendredi. Les agents de collecte ont été intoxiqués par des produits chimiques jetés dans une poubelle. Une réunion est organisée dans l'après-midi pour déterminer les circonstances de l'accident.

Les conséquences auraient pu être dramatiques. Dans la matinée du vendredi 7 janvier, des éboueurs du Smicval (syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation) du Libournais et de la Haute-Gironde ont été victimes d'une grave intoxication lors de leur tournée à Libourne. Ils ont été pris de vomissements et de malaises après avoir inhalé des produits toxiques, qui avaient été jetés dans un bac de collecte. La substance s'est diffusée dans l'air au moment de la compression des déchets dans la benne.

Les agents de collecte concernés ont été "immédiatement pris en charge", indique le syndicat, et une autre équipe a été mobilisée pour finir la collecte en cours. Le Smicval organise ce vendredi une "réunion extraordinaire" pour déterminer les circonstances de l'incident.

Ne jamais jeter des produits toxiques à la poubelle

Le syndicat mixte rappelle que les bouteilles ou flacons qui contiennent du gaz ou des produits toxiques ne doivent jamais être jetés avec les ordures ménagères, ni dans un bac jaune ou déposés en pôle recyclage. Il faut les ramener dans l'un des points de vente de la marque.