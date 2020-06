Une école nîmoise délocalisée après des violences quartier Chemin Bas d'Avignon

Ils ont rajouté un trajet peu ordinaire au chemin qui les amène à l'école, ce jeudi. Près d'une centaine d'élèves de l'école primaire Georges Bruguier à Nîmes vont finir l'année scolaire dans un centre aéré municipal, à quelques kilomètres de là. La raison ? Une série d'actes de violence ces derniers jours. Le directeur de l'établissement a dû faire face à 3 intrusions en 3 jours, il a aussi retrouvé des douilles d'arme à feu sur le parking et surtout, un homicide s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi à quelques mètres de l'école. Trop, c'est trop. La ville, en accord avec l'Education Nationale, a mis en place une solution de secours provisoire.

Pour cette première journée loin de leur établissement, le personnel enseignant a d'abord choisi de réussir l'acclimatation dans ce nouveau lieu, aussi provisoire soit-il. "On n'est pas des psychologues. On a décidé de faire de l’appropriation des locaux et de l'espace, explique le directeur Christophe Boissier. Chaque enseignant est parti avec ses élèves. On n'est pas rentré dans les locaux. On a posé les valises du Chemin Bas quelque part. Les enfants ont besoin de parler. On leur a expliqué qu'il y avait des problèmes de grands, que les grands géraient les problèmes de grands et étaient là pour sécuriser les petits. Qu'on était là pour travailler, que l'école n'était plus en mesure de nous laisser travailler tranquillement"

"Les parents et les enfants avaient la banane quand ils sont arrivés. Et les voir gambader dans l'herbe et toucher les coccinelles, les voir avoir peur de s'asseoir dans l'herbe parce que ce n'est pas du goudron, c'était magnifique", Christophe Boissier le directeur de l'école

Aïcha a confié son fils pendant la journée aux enseignants. Elle l'attend avec impatience ce jeudi soir, à l'arrêt de bus. Mais elle a très bien vécu la journée, en toute confiance. "Mon fils le vit bien, la maîtresse nous a envoyé des photos pendant la journée, il y a de la verdure. C'est un endroit sympa." Cette solution de secours semble faire l'unanimité auprès des parents. Karine, dont le fils est en CP, s'imagine bien quitter le secteur ceci dit, et au plus vite :"le quartier devient minable, ça craint. J'ai expliqué à mon enfant un peu ce qu'il se passe. Mais il vaut mieux en partir. en grandissant, j'ai peur pour lui, pour ses fréquentations. Il y a ici un trafic depuis longtemps, les gens ferment les yeux, et après il y a des jeunes qui se font tuer malheureusement"

Des fleurs déposées devant le magasin où a été tué Anis Kambouch, quartier chemin bas d'Avignon à Nîmes © Radio France - Tony Selliez

La plupart des temps, les parents font tout pour protéger les enfants de ce qui passe pourtant au bout de la rue. Voire carrément dans l'école. Rafika confie ainsi qu'elle n'a "pas voulu l'expliquer. Enfin, il (son fils) sait un peu, parce qu'il était présent quand il y a eu l'incident (NDLR : L'intrusion dans l'école) lundi. Mais je ne suis pas rentrée dans les détails, j'avais peur qu'il soit choqué de se rendre compte qu'un individu est rentré dans l'école".

Mais de nombreux parents comme Sanae enivisagent aussi, déjà, de quitter et ce quartier et cette école à la rentrée : "Il y a ici toujours des gens armés, des combats, comme dans les films. Pour moi, rester ici à Chemin bas avec mes filles, c'est difficile. Je vais essayer de partir". Aïchi est père de famille lui aussi. La veille, son fils a eu un comportement qui l'a attristé au plus haut point : "Hier, il est venu dormir à côté de moi. _Il ne veut plus dormir seul dans sa chambre_.(..) nos enfants n'ont rien à voir avec ces histoires. On n'est pas en sécurité"