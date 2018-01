Cherbourg-en-Cotentin, France

Le départ de deux élèves australiens de la même famille du collège Charcot de Cherbourg en ce début d'année pour l'Angleterre pose la question plus largement de l'intégration des élèves australiens dans les écoles cherbourgeoises 5 mois après leur arrivée. Un dispositif a été mis en place en partenariat avec le rectorat. Un dispositif de la maternelle au lycée avec des cours de français et l'aide d'une assistante australienne. Aujourd'hui un élève est en maternelle à l'Alma, ils seront bientôt 9 en primaire à Gibert-Zola, deux au collège Charcot et un au lycée La Bucaille. Ce qui fait 13 élèves au lieu de 15 dernièrement mais le cas de ces deux collégiens de la même famille partis étudier en Angleterre sont des cas isolés selon Anna Pic maire adjointe de Cherbourg en Cotentin chargé des relations internationales : "cette famille avait une opportunité en Angleterre parce qu'elle a de la famille là bas, elle a deux autres enfants qui, continuent eux à être scolarisés chez nous. Il ne faut pas faire de généralités. Il y aura de nouveaux enfants donc il y aura d'autres péripéties mais il faut savoir que ces familles sont parfaitement intégrées"

Il faut savoir aussi qu'en Australie la langue française est très optionnelle. Les élèves ont aussi également la moitié moins de matières et donc un rythme plus cool de 9H à 15H rien à voir avec les 7 à 8H chez nous !