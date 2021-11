Des élèves "caillassés" en plein cours dans un collège des quartiers nord de Marseille

C'est une scène irréelle qui s'est produite vendredi dernier à l'interieur du collége Jules Ferry dans le 15e arrondissement de Marseille. Des individus cagoulés ont fait irruption sur le terrain de sport de ce collège des quartiers nord et ont caillassé les collégiens de 5e qui s'y trouvaient et leur professeur. Le rectorat explique que l'alarme anti-intrusion fonctionnait, mais cela n'a pas empêché la scène de violence gratuite qui a duré une demi-heure pendant laquelle les 25 élèves de la classe et l'enseignant ont été visés par des cailloux lourds et dangereux. Certaines pierres mesurent plus de 15 centimètres comme l'explique l'enseignant Michel Acco : "c'étaient des pierres grosses comme la main d'un adulte (...) on était vraiment visés (...) des caillassages on en a déjà vus, notre principale adjointe avait déjà reçue une pierre ce qui avait entraîné cinq points de suture".

"On a été caillassé de manière violente"- Michel Acco, préfesseur d'EPS au collège Jules Ferry Copier

Personne n'a été bléssé grace au sang froid de ce professeur qui a mis en securité ses élèves, mais depuis lundi, l'ensemble du corps enseignant refuse de reprendre les cours dans ces conditions et fait valoir son droit de retrait. Une délégation est reçue ce mercredi soir par le rectorat. Les enseignants expliquent que jusqu'à présent, il leur a été proposé d'être équipés de cornes de brume, pour signaler toute intrusion, ou la présence d'un maître-chien, mais qui pour l'instant est sur place... sans animal.

Désormais, le rectorat précise qu'un gardien sera sur place de 7 heures à 18 heures chaque jour pour sécuriser les lieux.