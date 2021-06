Des élèves d'Amiens racontent leurs origines culturelles dans un livre "Mes identités, Ma France"

Des collégiens et des lycéens du secteur ouest d'Amiens ont retracé leurs identités géographiques, racontées dans un livre "Mes identités, Ma France" disponible en bibliothèque et dans les établissements scolaires. Un projet de 3 ans sur le vivre-ensemble réalisé par 151 élèves.

151 collégiens et lycéens de 13 à 18 ans ont enquêté sur leur mixité culturelle. Un travail de recherche et d'histoire des élèves des collèges Rosa Parks, Edouard Lucas et des lycées Michelis, Delambre/Montaigne, De la Hotoie. Ils ont été parrainé par Azouz Begag, l'ancien Ministre délégué à la Promotion de l'Égalité des chances à l'époque de Jacques Chirac et par l'écrivain Amin Maalouf, prix Goncourt en 1993.

j'ai précisé le fait que j'étais née ici [à Amiens], comme je suis noire peut être que ça ne se voit pas"

Ce projet permet de déconstruire les clichés selon Maéva, 15 ans, au collège Rosa Parks : "J'ai parlé de mon histoire au Gabon où j'ai vécu, à mes camarades de classe et j'ai précisé le fait que j'étais née ici, comme je suis noire peut être que ça ne se voit pas. Ça m'a permis de voir que les gens étaient assez ouverts d'esprit et qu'ils savaient que ce n'est pas la couleur de peau qui définit l'identité de quelqu'un".

Sheherazade, 18 ans, est née au Panama, de père algérien. Elle a vécu en Suisse puis en Espagne avant de poser ses bagages à Amiens dès l'école primaire : "Après tous ces longs voyages avec mes parents, nous sommes finalement restés à Amiens. C'est ma ville de cœur. J'ai grandi ici et grâce à mes professeurs de primaires et de collèges, je me suis intégrée, ils m'ont aidé. Au début c'était dur pour moi car je ne parlais pas la langue française. On me voyait comme une intrus et finalement j'ai découvert que cette diversité était une part de moi."

À la recherche de ses origines méconnues

Le but du projet est de valoriser et d'accepter les différences insiste Ahmed Fellah, l'adjoint au pôle éducatif de la mairie d'Amiens et le coordonnateur du projet : "Ce qui nous tenais à cœur sur ce projet c'est d'étudier la diversité de la population amiénoise et la meilleure façon de la connaître c'est de retracer l'histoire de ces élèves. Souvent l'identité est traitée de façon négative et péjorative alors que la richesse de la France vient de cette diversité. C'était important de montrer aux élèves qu'ils étaient légitimes d'être Français et surtout que c'est une richesse et pas un problème".

Le projet continue, les élèves partiront prochainement en voyage pour visiter le musée de l'immigration par exemple ou encore à la recherche des origines de personnages qui ont marqué l'Histoire.