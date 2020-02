Fausse alerte à l'anthrax au lycée Galilée de Franqueville-Saint-Pierre près de Rouen

Des élèves et des professeurs ont été confinés pendant plus d'une heure ce mercredi, dans le lycée Galilée de Franqueville-Saint-Pierre, près de Rouen, après qu'un sachet suspecté de contenir de l'anthrax a été retrouvée. Il s'agissait finalement d'une fausse alerte.

Grosse frayeur au lycée Galilée de Franqueville-Saint-Pierre, près de Rouen (Seine-Maritime), ce mercredi matin. Vers 11h, les professeurs et les élèves ont été confinés dans l'établissement, après la découverte d'une enveloppe suspecte dans la boîte aux lettres. D'après des élèves, une inscription sur le sachet mentionnait "Anthrax".

Les gendarmes, appelés sur place, ont déployé un périmètre de sécurité. Les pompiers spécialisés en risques biologiques se sont également rendus sur place pour effectuer des tests, à l'anthrax, pour risques biologiques et pour risques chimiques, qui se sont tous révélés négatifs. Les élèves et les professeurs sont restés confinés pendant un peu plus d'une heure, avant de pouvoir ressortir du lycée.

D'après des élèves interrogés par notre reporter sur place, les lycéens avaient peu d'information sur ce qu'il se passait, au moment du confinement. Comme lors des exercices réalisés dans l'année, ils ont placé des feuilles en papier sur les fenêtres, pour que d'éventuels assaillants extérieurs ne puissent pas voir l'intérieur des classes.

Une enquête est ouverte pour savoir qui a déposé l'enveloppe dans la boîte aux lettres et savoir ce qu'elle contenait réellement.

En 2001, plusieurs grands médias américains avaient subi des attaques d'enveloppes contaminées à l'anthrax, ou bacille du charbon, une bactérie utilisée comme arme, et qui entraîne la maladie du charbon.