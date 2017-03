Des élèves ont-ils été maltraités à l’école primaire Joliot-Curie de Piolenc ?

Quatre plaintes ont été déposées à Piolenc, des parents accusent des employées municipales d'avoir humilié leurs enfants après un chahut à la cantine.

Plusieurs parents d'élèves accusent deux employées municipales d'avoir humilié leurs enfants pendant le temps périscolaire. Quatre plaintes ont été déposées lundi, après un incident qui date de jeudi dernier.

Punition collective

L'histoire débute à la cantine, un chahut pendant le déjeuner. Le personnel n'arrive pas à ramener le calme, et du coup sévissent : punition collective. Pendant trois jours, pendant le temps périscolaire, plus de récré, tout le monde doit rester assis sous le préau.

Charlotte Lalanne a rencontré des parents et le maire de Piolenc

Mais vendredi, nouvel incident, nouvelle sanction, cette fois-ci de la directrice générale des services de la mairie, de passage à l'école. Quatre élèves sont punis, dont Yoni, 9 ans. "Sous le préau, les mains sur la tête, sur une jambe, elle leur posait des questions intellectuelles. Ils ont eu mal, pendant une demie-heure, rester sur une jambe!"

"Il n'y a pas eu de maltraitance" - Le maire de Piolenc

"Il n'y a pas eu de maltraitance, c'est une décision regrettable que deux agents ont prise, à mettre des enfants sous un préau et à faire le flamant rose", répond Louis Driey, le maire de Piolenc.

Mais une maman va plus loin. Coralie, la mère de Kaïs, six ans, porte plainte : "J'ai vu cette dame donner un coup de pied à mon fils. Il était à genoux par terre, puni sous le préau. Il a voulu se retourner, elle l'a vu et lui a mis un coup de pied au fesse, l'a soulevé par le pulle et l'a fait s'asseoir. Mon fils a été très choqué, il a eu honte."