Des éleveurs de Dordogne lancent un appel après deux attaques sur leur troupeau de brebis

Les photos sont difficiles à regarder, les brebis d'Adrien Bourgès et de son frère, Romain, ont été attaquées à deux reprises pendant le weekend dernier au Coux-et-Bigaroque comme le révèle le journal Sud Ouest. Une dans la nuit de samedi à dimanche, trois dans la nuit de dimanche à lundi, détaille Adrien Bourgès à France Bleu Périgord. Trois sont mortes et la dernière est grièvement touchée et risque fort de ne pas survivre.

Des aboiements entendus pendant la nuit

Avec la chaleur, le troupeau de 200 bêtes a été laissé en pâture pendant la nuit, "c'est là qu'elles sont le mieux" explique l'éleveur. C'est son frère qui a découvert les animaux dimanche matin puis lundi matin. Dimanche matin, l'éleveur a cru que l'animal s'était blessé, mais après la nouvelle découverte, lundi matin, d'une brebis éviscérée, il s'agit bien d'une intrusion.

L'attaque de chiens fait peu de doute pour Adrien Bourgès, "vu l'acharnement et où les brebis ont été attaquées au niveau du gigot, comme un chien pourrait le faire. Le loup, lui, s'attaque généralement directement à la jugulaire". Les éleveurs ont également interrogé les voisins qui ont entendu des aboiements vers 1h du matin.

Éviter une nouvelle attaque

Les deux frères ont fait le tour des voisins pour les prévenir et essayer de savoir d'où venaient les chiens. "On veut éviter une nouvelle attaque, car les chiens ont goûté au sang et si on ne fait rien, ils vont revenir". L'élevage a déjà été victime d'une attaque de chiens il y a plusieurs années de cela, "on sait ce que c'est l'angoisse d'avoir une attaque de chiens sur le troupeau, on est amené à passer de biens mauvaises nuits". Les brebis resteront enfermées à la tombée de la nuit "en espérant que les chiens ne rentreront pas dans la bergerie".

D'après Adrien Bourgès, les chiens à l'origine de l'attaque sont rentrés forcément couverts de sang, "on souhaite s'arranger avec les propriétaires, avec l'assurance, mais si on n'a pas de retour, on ira porter plainte à la gendarmerie". Le préjudice s'élève à environ 2.000 euros en comptant les pertes d'agneaux à venir.