Des élus de Rouen reçoivent des tracts antisémites : le maire, Nicolas Mayer-Rossignol annonce porter plainte

Le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, annonce, dans un tweet posté ce mercredi 7 mai, vouloir porter plainte. Il explique avoir reçu des tracts antisémites, racistes et homophobes. Il dit ne pas être le seul, des députés, des sénateurs et des collectivités les auraient aussi reçus.

ⓘ Publicité

Ces tracts proviennent du "Département d'éveil racial du peuple" et reprennent tous les codes nazis : la croix gammée, le symbole SS et toute la rhétorique antisémite, raciste et homophobe.

"Aucune complaisance avec l’antisémitisme, le racisme, l’incitation à la haine de l’autre, écrit Nicolas Mayer-Rossignol. Je saisis le Procureur de la République suite à ce courrier reçu en mairie de Rouen, afin que leurs auteurs puissent être identifiés et poursuivis."

Dans un courrier adressé au procureur de la République de Rouen, le maire écrit : "A plusieurs reprises, il est question de 'résoudre la question juive', en reprenant les symboles et les mots du nazisme : croix gammée, aigle, référence explicite au national-socialisme, appel à la 'domination de la race blanche'".