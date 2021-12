Des élus jurassiens face aux dégâts des cueilleurs de champignons roumains

Les maires des secteurs de Salins les Bains dans le Jura marquent leur ras le bol envers les cueilleurs de champignons venus de Roumanie qui dégradent les forêts environnantes. Entre octobre et novembre, l'Office National des Forêts en a comptabilisé plusieurs centaines. Et le phénomène s'amplifie.

Les élus de la région de Salins les Bains, Arbois et Poligny dans le Jura avouent leur ras le bol envers les cueilleurs de champignons venus des pays de l'Est, et notamment de Roumanie. Sur place, les agents de l'Office National des Forêts ont constaté de nombreux dégâts sur les arbres notamment. Le phénomène est présent dans la région depuis une dizaine d'années déjà, mais cette fois il prend de l'ampleur.

Entre octobre et novembre, Aurélie Gros, agent de l'Office National des Forêts, basée à Aiglepierre, a constaté que la moitié d'un hectare de bois avait été très dégradé par des coupes sauvages d'arbres notamment. Elle a alors alerté les élus locaux qui, une fois sur le terrain, ont pu mesurer l'importance des dégâts, comme l'explique Jean-Marie Renaud, le maire d'Aiglepierre : " Il y a des campements sauvages, de nombreux détritus laissés sur place, auxquels il faut ajouter des cueillettes illégales de champignons. Des arbres ont été coupé avec des haches. On a pas envie de voir revenir ces gens-là avec des tronçonneuses la prochaine fois. "

Florent Dubosclard, le directeur de l'ONF dans le Jura, accompagné par Aurélie Gros, agent de l'Office sur le secteur d'Aiglepierre, qui a signalé les dégradations © Radio France - Claude Bruillot

Les contrevenants, évalués à plusieurs centaines, ramassent à grande échelle des lactaires sanguins, une espèce de champignons très répandue dans les forêts jurassiennes, pour le compte de filières clandestines qui fournissent notamment le marché espagnol. Des réseaux difficiles à contrer malgré l'instauration, par arrêtés municipaux, de cartes qui autorisent la cueillette des lactaires sanguins uniquement pour les détenteurs de titres d'hébergement locaux. Les personnels de l'Office National des Forêts sont trop peu nombreux pour signaler toutes les dégradations et les systèmes d'autorisation et d'amendes ne sont pas dissuasif selon Florent Dubosclard, le directeur de l'ONF du Jura, présent sur le terrain : " Nous sommes face à des réseaux mafieux très organisés. Les agents de l'ONF ne peuvent que jouer le rôle de sentinelle. Notre objectif se limite à informer les gendarmes. "

Une seule solution : nettoyer

Les forces de l'ordre et les services des douanes travaillent eux de leurs côtés à tenter d'intervenir au moment où les collecteurs clandestins de champignons regroupent leurs récoltes sur les aires d'autoroute. Quant aux 35 communes jurassiennes concernées par ces dégradations qui s'accentuent d'année en année, elles en sont réduites à organiser elles-mêmes régulièrement leurs propres nettoyages.