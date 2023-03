Des élus syndicaux jugés ce vendredi pour des dégradations contre la préfecture du Tarn

Le 16 mars, lors d'un rassemblement qui a réuni environ 500 personnes, des manifestants ont incendié des poubelles contre le portail de la préfecture du Tarn à Albi. C'était le jour où le gouvernement a décidé d'activer le 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites.

Vidéosurveillance

La préfecture avait évoqué des "des atteintes directes à nos institutions, à l'État et à la République". Et l'enquête a aboutit puisque selon un communiqué du parquet, six personnes identifiées grâce aux caméras de vidéosurveillance ont été interpellées jeudi matin et placées en garde à vue. Quatre ont été placé en grade à vue pour "dégradation d'un bien public en réunion" et deux pour "dégradation par incendie".

Trois élus syndicaux et deux manifestants soupçonnés d'avoir commis ces dégradations visant la préfecture du Tarn seront jugés ce vendredi 31 mars en comparution immédiate. L'une d'entre elles reconnait les faits. Des individus âgées de 23 à 67 ans.