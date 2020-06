Des enfants bretons appellent les pompiers pour dénoncer leur mère violente

Dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12, les pompiers du Finistère reçoivent un appel de détresse, juste après minuit. Une petite fille du Relecq-Kerhuon (Finistère) se plaint de l'attitude de sa mère.

Les pompiers alertent les gendarmes et à leur arrivée sur place, les militaires racontent qu'ils sont "accueillis par deux jeunes enfants qui expliquent que leur mère a été violente et qu'elle se trouve chez une voisine. Voyant le véhicule de gendarmerie, cette dernière, âgée d'une trentaine d'années et fortement alcoolisée, décide alors de rentrer chez elle".

Elle mord un gendarme

Contrairement à ce que lui demandent les gendarmes, elle refuse de rester à distance des enfants et se montre agressive. Elle est emmenée à la brigade une fois les enfants mis en sécurité, et pendant le trajet elle s'en prend aux militaires qui l'accompagnent.

Elle mord un gendarme à la main, et assène un coup de tête à un autre, qui est assis à côté d'elle. Elle a été hospitalisée.