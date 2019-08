Des enfants de 9 et 10 ans mettent le feu à 225 ballots de paille près d’Amiens

Saint-Fuscien, France

225 ballots de paille partis en fumée. Un coup dur en cette période de sécheresse pour un éleveur de la commune de St-Fuscien au sud d’Amiens. Les pompiers ont été appelés en début d’après-midi pour un incendie pour une exploitation agricole. Plus de 200 ballots de paille étaient en train de se consumer. Ils sont rapidement réussi à venir à bout des flammes. Des policiers du commissariat d’Amiens se sont rendus sur place. Sur son compte Twitter, la police annonce que deux enfants ont reconnu les faits. Il s'agirait de jeunes résidents de la commune qui auraient voulu brûler un peu de paille pour s'amuser mais qui auraient été dépassés par la propagation du feu. Le commissariat ne précise pas dans quelles circonstances ils ont été interrogés.

« Des bêtises d’enfants »

Dominique de Thézy, le maire de St-Fuscien s’est également rendu sur les lieux de l’incendie : « C’était un petit incendie, les pompiers l’ont circonscrit rapidement, ils ont déchaumé le secteur pour ne pas que le feu se propage. Ce sont des bêtises d’enfants. C’est navrant, mais les conséquences sont surtout pour l’agriculteur, qui a vu partir en fumée une partie de son travail. »

Environ 3000 euros de préjudice

L'exploitant agricole, contacté par France Bleu Picardie, parle d'un préjudice de près de 3000 euros : "Ces ballots devaient servir au paillage et à l'alimentation des animaux. L'assurance me dit qu'il faut compter 13 à 14 euros pièce. Mais ça pourrait coût encore plus cher si je n'ai pas suffisamment de stock et que je dois m'en faire livrer."