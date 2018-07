Une intoxication collective ce vendredi au centre de loisirs de Magné et Coulon, dans le marais poitevin. 15 enfants sur 57 ont été pris de malaise ainsi qu'un adulte. On ne connait pas pour l'instant l'origine de l'intoxication.

Magné, France

Ils étaient 57 enfants et 14 accompagnants lorsque certains d'entre eux ont été pris de malaise au moment du repas au centre de loisirs de Magné et Coulon, qui a pris ses quartiers dans les locaux du groupe scolaire de Magné, avenue du marais poitevin.

"Un enfant a commencé par avoir mal à la tête et avait de la température autour de 38. Il est allé à l'infirmerie et en quelques minutes plusieurs enfants ont ressenti les mêmes symptômes", raconte Mickaël Abes, le directeur du centre socio-culturel du marais qui organise le centre de loisir.

L'origine de l'intoxication n'est pas encore connue

Les causes de cette intoxication collective ne sont pas connues pour l'instant. Un protocole spécifique a été mis en place. "15 enfants et un adulte ont subi un certain nombre d'examens. 8 enfants viennent d'être transférés à l'hôpital de Niort pour des examens complémentaires et comprendre ce qu'il s'est passé", précise Mickaël Abes.

"Les enfants vont bien et leur état ne s'aggrave pas", d'après les dernières informations de Gérard Laborderie, le maire de Magné. Les parents ont été prévenus. "Nous allons garder les autres enfants jusqu'à 17h30-18h pour être sûr qu'ils ne développent pas les symptômes", explique le directeur du centre socio-culturel du marais.